Gli analisti di Counterpoint Research, società di consulenza con sede a Hong Kong, hanno rilasciato i dati sulle vendite globali di smartphone nel 2024. Stando alle rilevazioni, il più venduto è l'iPhone 15, che precede l'iPhone 15 Pro Max e il 15 Pro.

Per i ricercatori un risultato inaspettato, considerando che il modello base, a differenza dei fratelli maggiori, non possiede l'hardware necessario per supportare Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale della Mela. Al di fuori del podio, Samsung si difende con il Galaxy A15 5G, al quarto posto, che segue iPhone 16 Pro Max e Galaxy A15 4G.

Lo scorso anno, Counterpoint Research poneva sette modelli di iPhone nelle prime dieci posizioni. Cresce dunque Samsung, anche considerando il settimo posto del Galaxy S24 Ultra, la vera alternativa al top di gamma di Apple. In ottava posizione l'iPhone 14, prima di iPhone 16 Pro e Galaxy A05, che chiude il ranking.

Come ricordano gli analisti, è la prima volta in sei anni che Samsung vede un modello della serie S nella classifica della top 10. Il successo sarebbe dovuto al debutto delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa, che hanno suscitato un notevole interesse da parte dei consumatori. Nel 2024, oltre la metà delle vendite della serie Galaxy S24 è arrivata dagli Stati Uniti e dall'Europa occidentale, con una crescita significativa nei mercati emergenti come Medio Oriente e Africa.

«Nel 2024, cinque dei primi dieci smartphone della classifica presentano funzionalità di intelligenza artificiale generativa» scrive Counterpoint in una nota. «Prevediamo un aumento dei modelli abilitati alla GenAI nel 2025».