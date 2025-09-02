TX Group ha fondato SMG Swiss Marketplace Group nel 2021 in collaborazione con Ringier (29,5%), La Mobiliare (29,5%) e la società di investimento statunitense General Atlantic (foto d'archivio) Keystone

Swiss Marketplace Group (SMG), joint-venture tra TX Group, Ringier, La Mobiliare e General Atlantic, ha annunciato oggi l'intenzione di quotare le proprie azioni alla Borsa svizzera. La data dipenderà in particolare dalle condizioni del mercato.

«TX Group è convinto delle prospettive a lungo termine di SMG, sia in termini di cash flow che di performance, e non venderà alcuna azione nell'ambito della prevista IPO (offerta pubblica iniziale, ndr)», indica un comunicato odierno.

Le azioni saranno collocate come offerta pubblica in Svizzera, mentre in alcuni altri Paesi l'offerta avverrà sotto forma di collocamenti privati a determinati investitori qualificati. Secondo la nota il flottante minimo richiesto del 20% – ossia le azioni disponibili per la negoziazione in borsa – è garantito.

TX Group manterrà tutte le sue azioni, mentre l'assicuratore bernese La Mobiliare e l'editore argoviese Ringier serviranno le azioni da sottoscrivere, viene precisato.

SMG gestisce un portafoglio di mercati online leader in Svizzera nei settori delle automobili, degli immobili, degli annunci di seconda mano e dei prodotti di uso quotidiano, come anche delle finanze e assicurazioni. Tra i marchi più noti: Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti e Moneyland.

Swiss Marketplace Group è stata fondata nel 2021 come joint-venture. Vi partecipano TX Group (31%), Ringier (29,5%), La Mobiliare (29,5%) e la società di investimento statunitense General Atlantic. Già al momento della fondazione della società si parlava di una quotazione in borsa.