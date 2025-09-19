  1. Clienti privati
Commercio online Esordio positivo in borsa per SMG Swiss Marketplace Group

SDA

19.9.2025 - 11:00

SMG è attiva attraverso numerosi portali internet elvetici.
Keystone

Esordio positivo alla borsa di Zurigo per SMG Swiss Marketplace Group – azienda attiva nelle piattaforme di annunci internet – in quella che è anche la più importante quotazione sul mercato in Europa quest'anno.

Keystone-SDA

19.09.2025, 11:03

Le azioni della società – a cui fanno capo portali quali Ricardo, Tutti,ch, Autoscout24, Homegate e Immoscout24 – sono partite a 48,25 franchi, in netto rialzo rispetto al prezzo di emissione di 46 franchi, per poi salire anche sino a 50 franchi, nel quadro di un mercato che in generale marciava praticamente sul posto.

«L'emissione è stata molto, molto, molto apprezzata», ha commentato Markus Wetter, specialista di UBS. Si tratta della prima quotazione in Svizzera da quella di Galderma nella primavera del 2024 e della più grande del continente europeo nel 2025.

«Questo è davvero un momento storico per SMG: ora inizia un nuovo capitolo», ha affermato durante la cerimonia di apertura Christoph Tonini, Ceo dell'azienda. Il dirigente ha ringraziato gli azionisti fondatori per la grande fiducia e «tutto il team per il duro ed eccellente lavoro». L'impresa deve ora dimostrare di essere degna di questa fiducia. «Tutti gli azionisti credono che in futuro genereremo ancora più valore e noi vogliamo mantenere questa promessa», ha osservato il manager.

La società punta a dividendi in costante aumento e a medio termine si parlerà anche di un riacquisto di azioni, ha spiegato il presidente della direzione all'agenzia Awp. Un'eventuale espansione all'estero, invece, non è attualmente all'ordine del giorno.

Anche i vertici degli azionisti fondatori di SMG hanno espresso soddisfazione. «Mi è sempre stato chiaro che avremmo creato molto valore per gli investitori: e non siamo ancora arrivati al traguardo», ha chiosato Pietro Supino, presidente del consiglio di amministrazione di TX Group. Sulla stessa lunghezza d'onda si è trovato anche il Ceo di Ringier Marc Walder: «lo sbarco in borsa rappresenta un grande giorno per la Svizzera: dimostra che il paese è all'avanguardia dal punto di vista tecnologico».

SMG è una joint venture creata nel novembre 2021. La ditta ha sede a Zurigo ed è di proprietà dei gruppi elvetici TX Group, Ringier e La Mobiliare, nonché della società d'investimento americana General Atlantic: in borsa viene messo in vendita fino al 23% del capitale. Nel 2024 la società ha realizzato un fatturato di 291 milioni di franchi. L'organico comprende 1000 dipendenti.

