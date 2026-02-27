SMI con il vento in poppa oggi.
Keystone
L'SMI, l'indice principale della borsa svizzera, ha registrato oggi un nuovo massimo storico. Con 14'067,92 punti, l'indice ha superato il precedente record di 14'063,53 punti stabilito a febbraio, prima dello scoppio del conflitto in Iran.
Alle 14.00 si attesta a 14'065,01 punti, in rialzo dell'1,11% rispetto a ieri.
In questo modo lo SMI ha interamente recuperato le perdite causate dalle incertezze legate alla guerra in Iran e allo shock del prezzo del petrolio dovuto alla chiusura dello Stretto di Hormuz, resistendo inoltre con successo alle recenti vendite che hanno colpito il surriscaldato settore tecnologico.