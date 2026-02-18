  1. Clienti privati
A fine aprile Pasti a domicilio: Smood cessa l'attività, in 400 restano senza lavoro, pure in Ticino

SDA

18.2.2026 - 13:35

Oltre 400 posti di lavoro sono interessati dalla chiusura dell'impresa.
Keystone
Keystone

L'impresa di consegna di pasti a domicilio Smood, filiale di Migros con sede a Plan-les-Ouates (GE) e presente in 25 città svizzere tra cui Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, cessa le attività alla fine di aprile.

Keystone-SDA

18.02.2026, 13:35

18.02.2026, 13:53

Oltre 400 posti di lavoro sono interessati dalla chiusura dell'impresa.

Al termine della procedura legale di consultazione avviata il 20 gennaio e in assenza di un esito favorevole che consentirebbe di garantire la prosecuzione delle attività su una base economicamente sostenibile, il consiglio di amministrazione di Smood ha deciso di cessare le attività il 30 aprile, ha indicato oggi l'azienda in un comunicato.

Servizio in vigore fino ad aprile

Un risanamento della società nel prossimo futuro non è ipotizzabile, vi si legge.

Smood «intende minimizzare il più possibile le conseguenze» della decisione per i collaboratori interessati, che sono stati informati dei dettagli di un piano sociale negoziato col sindacato syndicom.

Smood ha inoltre comunicato i risultati della procedura di consultazione all'Ufficio cantonale del lavoro.

Le modalità in vigore fino al 30 aprile saranno comunicate a tutte le parti in tempo utile, secondo quanto riportato nella nota.

Di fatto, i servizi proseguiranno nel rispetto delle «condizioni abituali» fino al termine delle attività.

Per il TF pure Smood deve pagare i contributi sociali

In gennaio, l'azienda aveva indicato di operare «in un mercato particolarmente competitivo e caratterizzato da una concentrazione di attori a livello internazionale», con risultati finanziari inferiori agli obiettivi prefissati.

Nel 2025, il Tribunale federale aveva confermato che le società di consegna di pasti a domicilio sono imprese di fornitura di servizi e devono quindi pagare gli oneri sociali.

