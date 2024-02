La società offre numerosi indirizzi professionali. Keystone

Schweizerische Südostbahn (SOB) – compagnia ferroviaria con sede a San Gallo, ma ben conosciuta anche in Ticino per il suo Treno Gottardo in movimento sull'asse nord-sud – si conferma in forte crescita. Per la prima volta nella sua storia ha raggiunto un organico di mille persone.

La millesima dipendente ha avviato oggi la sua formazione come macchinista, ha indicato oggi l'impresa. E anche il marito, registrato come 999esimo impiegato, ha optato per una carriera presso l'azienda, pure come futuro conducente di locomotive. SOB sta assumendo a ritmi notevoli: nel 2019 contava ancora non più di 650 dipendenti.

«SOB viene percepita come un'azienda innovativa che è però rimasta con i piedi per terra, malgrado la sua rapida crescita», afferma la responsabile delle risorse umane Marianne Reisner-Schmid, citata in un comunicato. «Come altre aziende, anche Südostbahn ha difficoltà a trovare specialisti in determinati settori: oltre a salari equi e in linea con il mercato la cultura aziendale garantisce però che SOB possa posizionarsi come datore di lavoro attraente in un mercato del lavoro competitivo».

Nella sua forma attuale Schweizerische Südostbahn è frutto della fusione fra la SOB (che ha radici che risalgono al 1870, quando venne aperta la prima linea ferroviaria) e la Bodensee-Toggenburg-Bahn, avvenuta nel 2001. La sua attività, inizialmente locale (con puntate sino a Lucerna), si è poi espansa: dal dicembre 2020 gestisce – in collaborazione con le FFS – il Treno Gottardo, sulle tratte Locarno-Basilea e Locarno-Zurigo, passando attraverso quella che viene chiamata la linea di montagna (vecchia galleria del San Gottardo, Airolo-Göschenen).

Un anno più tardi è arrivato anche il treno Aare Linth, che collega Berna e Coira attraverso Zurigo. La società appartiene soprattutto alla Confederazione (36%) e al canton San Gallo (21%): ulteriori quote sono detenute da altri cantoni, da comuni e pure da privati.

