Meyer Burger è un'azienda di alta tecnologia. Keystone

Crollo delle vendite per Meyer Burger, gruppo bernese specializzato nelle tecnologie per l'industria fotovoltaica che è da tempo in difficoltà, come altri operatori del ramo in Europa.

SDA

Nel primo semestre il fatturato si è attestato a 49 milioni di franchi (di cui 43 milioni in pannelli solari), a fronte dei 97 milioni dello stesso periodo del 2023.

Quelle indicate oggi sono cifre ancora non verificate: l'azienda ha infatti posticipato ulteriormente la pubblicazione dei risultati semestrali certificati, che dovrebbero arrivare entro la fine di ottobre.

Meyer Burger è stata fondata nel 1953 e da decenni opera sul mercato solare, un comparto reso molto difficile a causa della concorrenza cinese.

L'impresa sta attualmente lottando per la sua sopravvivenza: due settimane or sono ha annunciato una vasta ristrutturazione con la soppressione di 200 impieghi su un totale di 1050.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata negativa: nella prima mezz'ora di contrattazioni il titolo Meyer Burger arretrava dell'11%.

Quest'anno l'azione si è rivelata in caduta libera: dall'inizio di gennaio ha perso il 97% del suo valore. Concretamente il titolo è scambiato a meno di 2 franchi, mentre a inizio anno valeva ancora 130 franchi.

hm, ats