Malgrado anni di dibattiti sulla parità di genere e numerose iniziative di sostegno, le startup con direttrici al vertice restano una rarità.

Le startup sono fondamentali per rinnovare il tessuto aziendale di un paese.

Secondo un nuovo studio dell'associazione di investitori SECA nel primo semestre del 2026 soltanto poco più del 7% del capitale a rischio raccolto è finito in aziende con CEO donne, una quota che si mantiene stabilmente bassa ormai da anni.

«È sorprendente, considerando quanto si parli di parità e quante iniziative di promozione siano state lanciate», ha commentato Stefan Kyora, coautore della ricerca, in occasione di un recente incontro con la stampa.

Ancora più eclatante il dato relativo alla composizione dei team dirigenziali: oltre l'88% dei capitali investiti è andato a società guidate da soli uomini.

Lo studio evidenzia quindi un quadro poco differenziato per l'ecosistema innovativo elvetico, dove le dirigenze rimangono nella stragrande maggioranza dei casi omogenee e maschili.

Gli autori sottolineano la necessità di politiche più efficaci per invertire la tendenza e favorire un accesso più equo alle risorse finanziarie, elemento cruciale per la crescita e la competitività delle nuove realtà imprenditoriali.