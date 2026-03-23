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Apparecchi acustici Sonova vende nuovamente Sennheiser

SDA

23.3.2026 - 09:14

Sonova vuole tornare a concentrarsi sul fulcro delle sue attività. (Immagine d'archivio).
Sonova vuole tornare a concentrarsi sul fulcro delle sue attività. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il colosso dei dispositivi acustici Sonova mette in vendita le sue attività destinate al grande pubblico, acquisite nel 2022 con la divisione Consumer dell'azienda tedesca Sennheiser per 200 milioni di euro.

Keystone-SDA

23.03.2026, 09:14

23.03.2026, 09:23

Questa mossa mira a riportare il gruppo al cuore dell'attività, ovvero gli impianti cocleari e gli apparecchi acustici.

Il gruppo renano ha confermato oggi, in occasione di una giornata dedicata agli investitori, i propri obiettivi a breve e medio termine. Pur avendo fatto registrare un andamento positivo nella fase finale del proprio esercizio 2025/26, che si concluderà a fine marzo, il gruppo avverte che i risultati si collocheranno probabilmente nella parte bassa della forbice delle previsioni.

I vertici avevano già confermato a metà percorso un obiettivo di crescita dei ricavi dal 5 al 9%, accompagnato da un aumento dal 14 al 18% dell'Ebitda rettificato, a tassi di cambio costanti in entrambi i casi. Alla fine del primo semestre, le vendite hanno registrato una contrazione dell'1,0% e la crescita dell'Ebitda rettificato si è fermata a meno del 2%.

La pubblicazione dei risultati annuali è prevista per il 18 maggio.

Il proprietario dei marchi Phonak e Hansaton non modifica la propria visione a medio termine. L'obiettivo dichiarato è portare il fatturato oltre la soglia dei 6 miliardi di franchi entro il 2030/31, grazie a investimenti nella crescita sia organica che inorganica.

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