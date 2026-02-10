  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A fine mese Sony dice addio ai registratori Blu-ray, chiude un'era tecnologica

SDA

10.2.2026 - 07:17

Si chiude un'era per Sony.
Si chiude un'era per Sony.
Keystone

Sony annuncia l'uscita definitiva dal mercato dei registratori Blu-ray Disc, con le ultime spedizioni previste per febbraio 2026.

Keystone-SDA

10.02.2026, 07:17

10.02.2026, 07:21

La produzione è già cessata e nessun modello sostitutivo è in programma, segnando così la fine di un capitolo inaugurato nel 2003, quando il colosso giapponese lanciò il primo registratore al mondo in questo formato.

I lettori Blu-ray, dedicati esclusivamente alla riproduzione, continueranno invece ad essere disponibili.

La decisione riflette la trasformazione del mercato, travolto dall'avanzata dei servizi di streaming. Piattaforme globali come Netflix e locali come TVer, l'archivio digitale delle emittenti nipponiche, hanno progressivamente eroso la domanda dei registratori, tradizionalmente dotati di hard disk interno per memorizzare temporaneamente i contenuti.

I lettori, al contrario, riproducono film su dischi Blu-ray e spesso supportano anche DVD e CD. I numeri confermano la svolta: secondo l'Associazione giapponese dell'elettronica e le stime del settore IT, le spedizioni di registratori Blu-ray sono calate dalle 6,39 milioni di unità del picco 2011 a 620.000 nel 2025, meno del 10% dei volumi storici. Già nel febbraio 2025 era stata interrotta anche la produzione dei dischi registrabili.

Il Blu-ray era nato come successore del DVD e aveva vinto la «battaglia dei formati» contro l'HD DVD promosso da Toshiba e Nec, imponendosi grazie alla qualità video superiore e diventando per anni lo standard per il cinema e la televisione domestica. Oggi Sony accelera la riorganizzazione del suo business hardware: lo scorso mese ha annunciato lo spin-off della divisione home entertainment, realizzato in collaborazione con il gruppo cinese TCL Electronics.

La strategia del gruppo punta sempre più sui contenuti digitali e meno sui dispositivi, confermando una transizione ormai irreversibile verso la fruizione on demand, osservano gli esperti di mercato, destinata a ridefinire l'intero ecosistema dei media a livello globale.

I più letti

Gremaud conquista l'oro, ma l'esperto della SRF s'infuria con la giuria: «Che porcheria!»
Lindsey Vonn parla dal letto d'ospedale: «Non ho rimpianti, spero che la mia storia vi lasci qualcosa»
William e Catherine rompono il silenzio sul caso Epstein
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Gregor Deschwanden vince il bronzo e si trova impreparato: «Ho dovuto prestare la giacca per la cerimonia»

Altre notizie

Mercati valutari. Il franco si rafforza ancora, è ai massimi di sempre sull'euro

Mercati valutariIl franco si rafforza ancora, è ai massimi di sempre sull'euro

Industria elettrotecnica. Il CEO di ABB: «Il massimo potenziale di crescita è in America»

Industria elettrotecnicaIl CEO di ABB: «Il massimo potenziale di crescita è in America»

14 febbraio. San Valentino, una sfida non indifferente anche per i fioristi

14 febbraioSan Valentino, una sfida non indifferente anche per i fioristi