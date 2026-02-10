Si chiude un'era per Sony. Keystone

Sony annuncia l'uscita definitiva dal mercato dei registratori Blu-ray Disc, con le ultime spedizioni previste per febbraio 2026.

La produzione è già cessata e nessun modello sostitutivo è in programma, segnando così la fine di un capitolo inaugurato nel 2003, quando il colosso giapponese lanciò il primo registratore al mondo in questo formato.

I lettori Blu-ray, dedicati esclusivamente alla riproduzione, continueranno invece ad essere disponibili.

La decisione riflette la trasformazione del mercato, travolto dall'avanzata dei servizi di streaming. Piattaforme globali come Netflix e locali come TVer, l'archivio digitale delle emittenti nipponiche, hanno progressivamente eroso la domanda dei registratori, tradizionalmente dotati di hard disk interno per memorizzare temporaneamente i contenuti.

I lettori, al contrario, riproducono film su dischi Blu-ray e spesso supportano anche DVD e CD. I numeri confermano la svolta: secondo l'Associazione giapponese dell'elettronica e le stime del settore IT, le spedizioni di registratori Blu-ray sono calate dalle 6,39 milioni di unità del picco 2011 a 620.000 nel 2025, meno del 10% dei volumi storici. Già nel febbraio 2025 era stata interrotta anche la produzione dei dischi registrabili.

Il Blu-ray era nato come successore del DVD e aveva vinto la «battaglia dei formati» contro l'HD DVD promosso da Toshiba e Nec, imponendosi grazie alla qualità video superiore e diventando per anni lo standard per il cinema e la televisione domestica. Oggi Sony accelera la riorganizzazione del suo business hardware: lo scorso mese ha annunciato lo spin-off della divisione home entertainment, realizzato in collaborazione con il gruppo cinese TCL Electronics.

La strategia del gruppo punta sempre più sui contenuti digitali e meno sui dispositivi, confermando una transizione ormai irreversibile verso la fruizione on demand, osservano gli esperti di mercato, destinata a ridefinire l'intero ecosistema dei media a livello globale.