I colossi farmaceutici elvetici Roche e Novartis sono tra le aziende più promettenti al mondo nel loro settore. Lo rivela uno studio dell'Institute for Management Development (IMD) di Losanna, che ha analizzato la sostenibilità futura di vari gruppi.

La ricerca, denominata «Future Readiness Indicator», è stata pubblicata oggi. Prende in considerazione indicatori finanziari, attività di investimento e innovazione, nonché fattori come diversità e sostenibilità.

Nel ramo farmaceutico, Roche si piazza al secondo posto, mentre Novartis al quarto. Meglio dei due colossi renani ha fatto l'americana Johnson & Johnson, che guida la classifica grazie alla maggiore enfasi sulla diversificazione, sugli investimenti nella ricerca e sull'intelligenza artificiale.

Al contrario, evidenzia l'IMD, vi sono aziende che si aggrappano al «vecchio modello di somministrazione esclusivamente in compresse» e che probabilmente faranno fatica a tenere il passo in futuro. L'istituto cita specificamente in questa categoria Lonza e Sandoz.