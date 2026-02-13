Il mega-razzo Starship di SpaceX fermo sulla piattaforma di lancio dopo che il suo volo di prova è stato interrotto a causa del mancato avviamento di alcuni motori, a Starbase, in Texas, giovedì 16 luglio 2026
Keystone
SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto alle 00.45 svizzere a sarebbe stato il 13esimo.
A quanto si è appreso il volo è stato interrotto a causa del mancato avviamento di alcuni motori. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
«Alcuni motori non si sono avviati, innescando un arresto automatico del lancio», ha detto Elon Musk spiegando perché il lancio di Sparship è stato cancellato all'ultimo minuto.
«È in corso lo scarico del propellente. Il prossimo tentativo di lancio è previsto, si spera, tra qualche giorno», ha affermato Musk, aggiungendo che «per garantire un volo ottimale, due motori Raptor verranno rimossi e sostituiti».