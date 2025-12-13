Il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX a Cape Canaveral, in Florida, lo scorso 9 dicembre. Keystone

SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, si avvia ad essere valutata 800 miliardi. Lo scrive il New York Times. Una vendita di azioni interne a 421 dollari per azione farebbe diventare SpaceX la società privata più preziosa al mondo.

Keystone-SDA SDA

Supererebbe l'azienda di intelligenza artificiale OpenAI, attualmente valutata circa 500 miliardi di dollari.

L'azienda produttrice di razzi e satelliti ha comunicato ai dipendenti venerdì che avrebbe acquistato azioni interne in un'operazione che la valuterebbe intorno agli 800 miliardi di dollari, e ha dichiarato di prepararsi per una potenziale offerta pubblica iniziale l'anno prossimo.

In una lettera ai dipendenti, Bret Johnsen, direttore finanziario di SpaceX, ha affermato che la società intende acquistare 2,56 miliardi di dollari di azioni dagli azionisti a 421 dollari per azione, quasi il doppio del precedente prezzo interno delle azioni.

Nella lettera, ottenuta dal New York Times, Mr. Johnsen ha anche accennato a una possibile offerta pubblica. «Se accadrà davvero, quando accadrà e a quale valutazione sono ancora altamente incerti, ma il pensiero è che, se eseguiremo brillantemente e i mercati collaboreranno, un'offerta pubblica potrebbe raccogliere una somma significativa di capitale» ha scritto.