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Usa SpaceX verso Ipo dei record, Musk vuole raccogliere 86,2 miliardi

SDA

4.6.2026 - 07:52

Elon Musk, fondatore dell'azienda aerospaziale statunitense (foto d'archivio)
Elon Musk, fondatore dell'azienda aerospaziale statunitense (foto d'archivio)
Keystone

SpaceX, la società di Elon Musk, ha fissato un prezzo di 135 dollari per azione in vista del lancio dell'offerta pubblica iniziale (Ipo), secondo quanto depositato ieri alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

Keystone-SDA

04.06.2026, 07:52

La società vuole collocare 555,6 milioni di azioni, utile a raccogliere fondi per 75 miliardi di dollari totali, con un'opzione ai sottoscrittori di ulteriori 83,33 milioni di titoli del valore di 11,2 miliardi.

Coi suoi 86,2 miliardi, sarebbe l'Ipo maggiore della storia, bruciando i 29 miliardi raccolti da Aramco nel 2019. Mentre la capitalizzazione di SpaceX schizzerebbe a 1770 miliardi. A Musk farà capo una quota di controllo con diritto di voto superiore all'82%.

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