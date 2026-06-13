Le azioni di SpaceX, nell'ambito dell'Ipo che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, sono state collocate al prezzo unitario di 135 dollari. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone
SpaceX al Nasdaq ha centrato da subito una capitalizzazione oltre i 2000 miliardi di dollari (1594 miliardi di franchi al cambio attuale). Il titolo, entrato agli scambi a 150 dollari (+11%), chiude la prima seduta in rialzo del 19,34%, a 161,11 dollari.
Le azioni, nell'ambito dell'Ipo che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, sono state collocate al prezzo unitario di 135 dollari.