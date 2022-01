Spazi vendita Decathlon in negozi Manor: al via un test

Novità in vista nell'offerta di Manor. Keystone

Spazi vendita Decathlon in negozi Manor: un test in tal senso sarà effettuato in tre punti vendita – a Friburgo, San Gallo e Zurigo – nonché sullo spaccio online manor.ch.

La cooperazione permette a entrambe le aziende di rafforzare la rispettiva posizione nel mercato, spiega la catena di grandi magazzini in un comunicato odierno. Manor amplia la sua offerta digitale e la sua attrattiva nel settore sportivo, aumentando l'affluenza nei negozi; Decathlon accede a un nuovo canale di distribuzione.

«Questa collaborazione segna una nuova fase della volontà di Decathlon Svizzera di completare il suo modello economico, meno centrato sui negozi in proprio rispetto ad altri modi di vendita», afferma Adrien Lagache, responsabile sviluppo degli affari presso la filiale elvetica del colosso francese, citato nella nota. «Dopo l'apertura di un negozio specializzato in sport di montagna a fine 2021 a Zermatt attraverso questa partnership privilegiata con Manor ora avremo un nuovo formato particolare: lo shop-in-shop in un grande magazzino».

hm, ats