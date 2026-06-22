È cresciuta la spesa turistica nel 2025. (Immagine d'archivio). Keystone

Le spese turistiche sono cresciute nel 2025, ma a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti. Il saldo della bilancia turistica, seppur positivo per 1,2 miliardi di franchi, è diminuito rispetto al 2024.

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Lo indicano le prime stime dell'Ufficio federale di statistica (UST), pubblicate oggi.

Nel dettaglio, le persone residenti in Svizzera hanno speso 19,3 miliardi di franchi per viaggi all'estero, con un aumento dell'1,9% rispetto al 2024. I proventi generati in Svizzera dai turisti stranieri sono invece cresciuti dell'1,6%, raggiungendo i 20,5 miliardi.

I ricavi legati ai visitatori stranieri sono stati trainati dai soggiorni con pernottamento, che hanno registrato una progressione del 4,7%. A questo risultato hanno contribuito l'aumento dei pernottamenti e una spesa media per notte più elevata. In crescita anche i proventi da soggiorni di studio e degenze ospedaliere (+5,0%).

Sono invece calati del 4,6% i proventi derivanti da soggiorni senza pernottamenti. In particolare, le escursioni di una giornata e il turismo di transito hanno segnato una flessione del 9,8%, mentre le spese dei frontalieri sono aumentate del 2,9%.

Per quanto riguarda i viaggi degli svizzeri, le spese per soggiorni all'estero con pernottamento sono aumentate del 4,1%, attestandosi a 13,8 miliardi di franchi.

Il turismo degli acquisti all'estero è invece calato del 3,2%. Secondo l'UST, il fenomeno è diventato meno attrattivo a causa di un differenziale di prezzo meno favorevole e della riduzione del limite di franchigia da 300 a 150 franchi, in vigore dal 1° gennaio 2025. Le spese per viaggi senza pernottamento hanno raggiunto i 5,5 miliardi di franchi.