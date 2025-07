Dopo la RTS, anche la SRF ha annunciato il suo programma di risparmi. Keystone

La SRF ha deciso di tagliare 66 posti a tempo pieno, in particolare nei settori della produzione e della tecnologia. In totale verranno risparmiati 12 milioni di franchi, ma non ci sarà un impatto diretto sulla programmazione.

I tagli verranno effettuati entro fine anno, ha comunicato oggi la stessa emittente svizzerotedesca. Fra le altre misure di risparmio, vi è la chiusura di singoli studi a Zurigo Leutschenbach. SRF vuole anche risparmiare in ambiti come le attrezzature, diminuendo ad esempio le spese per la decorazione degli studi.

Prime misure di economie erano state annunciate già in febbraio, per un valore di 8 milioni di franchi. Ora arriva il secondo pacchetto, nel quadro del programma di trasformazione denominato Enavant SRG SSR.

«SRF e l'intera SSR stanno vivendo un profondo cambiamento. Il crescente utilizzo dei media digitali e le mutate condizioni finanziarie non ci lasciano altra scelta se non quella di proseguire il cammino intrapreso in maniera coerente», ha detto la direttrice Nathalie Wappler, citata nella nota.

In mattinata l'emittente francofona RTS aveva dal canto suo annunciato l'intenzione di sopprimere fra 60 e 70 posti a tempo pieno entro il 2026. Attraverso anche altre misure, si vuole arrivare a un risparmio di 16,5 milioni di franchi.