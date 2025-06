Il presidente della SSR Jean-Michel Cina Keystone

Per far fronte alla forte pressione a cui è sottoposta, la SSR ha deciso di accorpare a livello nazionale, le redazioni sportive e i dipartimenti fiction.

Keystone-SDA SDA

Lo stesso dicasi per la produzione e la distribuzione, e numerosi settori d'attività come le risorse umane, le finanze e l'informatica. Queste misure sono il risultato concreto del programma di risparmio e del progetto di trasformazione introdotti dall'azienda radiotelevisiva di servizio pubblico, viene precisato in una nota odierna.

In vista della futura riduzione del canone per le economie domestiche da 335 a 300 e dell'esenzione di un numero maggiore di imprese, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) deve riorganizzarsi radicalmente per poter continuare a proporre alla popolazione un'offerta di qualità nelle quattro lingue nazionali, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione Jean-Michel Cina citato in un comunicato.

Solo così è possibile attuare le misure di risparmio di 270 milioni di franchi, pari al 17% del budget 2024, entro il 2029, introdotte lo scorso autunno.

Oltre allo sport e la fiction, i tagli riguarderanno soprattutto i settori amministrativi come le risorse umane, le finanze e l'IT/tecnologia.

Secondo il comunicato, in futuro anche la produzione e la distribuzione saranno accorpate e centralizzate. Il numero di posti di lavoro che dovranno essere tagliati a seguito delle misure adottate è «attualmente in fase di esame».