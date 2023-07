I treni Flirt Akku viaggeranno anche in Austria. Keystone

Stadler Rail si è aggiudicata un nuovo bando di concorso delle ferrovie austriache (ÖBB), relativo alla fornitura di un massimo di 120 treni a batteria della gamma Flirt Akku.

I nuovi mezzi saranno destinati a rimpiazzare gli attuali treni diesel, sottolinea l'azienda turgoviese in un comunicato odierno.

Una prima fornitura di sedici Flirt Akku è già in agenda per il prossimo autunno. Sui dettagli economici dell'operazione non vengono invece forniti dettagli.

jh