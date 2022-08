Importante commessa di 19 Flirt per Stadler Rail

I Flirt - qui nella versione per la BLS - sono uno dei fiori all'occhiello della società guidata dall'imprenditore Peter Spuhler. Keystone

Nuova importante commessa per Stadler Rail in Germania: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà a DB Regio, società controllata da Deutsche Bahn attiva nei trasporti regionali, 19 Flirt, il modello di treno usato anche in Ticino sulla rete Tilo.

I primi convogli entreranno in servizio a fine 2024 e saranno impiegati lungo la Mosella, in Renania-Palatinato e nel Saarland, sulla rete MoselLux, riferisce il gruppo elvetico in un comunicato odierno. Sui treni trovano spazio 507 viaggiatori, di cui 245 seduti.

Una caratteristica particolare dei Flirt impiegati per la rete MoselLux è l'attuazione del principio del senso unico per l'entrata e uscita delle biciclette: le due carrozze di estremità sono dotate di due porte per lato, in modo che i ciclisti possono entrare nel veicolo in modo rapido e senza ostacoli presso una porta contrassegnata e uscire quando necessario dal treno dalla porta successiva. Un Flirt offre spazio sino a 30 biciclette.

L'ordine – di cui non vengono rivelati i dettagli finanziari – segue altre commesse analoghe che DB Regio ha già sottoscritto con l'impresa elvetica. «Siamo orgogliosi di poter consegnare a DB Regio ulteriori veicoli innovativi», afferma Jure Mikolčić, Ceo di Stadler Deutschland.

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. Nel 1989 contava ancora 18 dipendenti. Oggi è una realtà con un organico di 13'000 persone e stabilimenti in vari paesi. L'impresa fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane. In Ticino oltre che per i convogli della rete Tilo e per i treni di lunga percorrenza sulla linea del San Gottardo il marchio è noto anche per i nuovi Tramlink che circolano sui binari fra Lugano e Ponte Tresa.

hm, ats