Industria ferroviaria Stadler Rail: fornirà 200 locomotive a compagnia di leasing

SDA

12.11.2025 - 19:00

Si tratta di un veicolo ferroviario ad alte prestazioni.
Keystone

Importante commessa internazionale per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà 200 locomotive ibride di tipo EURO9000 a Nexrail, società lussemburghese attiva nel leasing di materiale rotabile.

12.11.2025, 19:00

I locomotori saranno costruiti a Valencia, in Spagna, ha indicato oggi l'impresa elvetica, che parla di un «grande ordine», senza però specificarne il valore. La locomotiva con propulsione ibrida può essere utilizzata per il trasporto transfrontaliero tra Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Svizzera. I primi veicoli dovrebbero essere consegnati al primo cliente, Hamburger Rail Service (HRS), nel 2029.

«Nexrail è entusiasta di guidare il mercato europeo delle locomotive verso un futuro a emissioni zero», afferma il CEO del gruppo Luuk von Meijenfeldt, citato in un comunicato. «La Stadler EURO9000 rappresenta un importante passo avanti in questa transizione, perché elimina la necessità della trazione diesel e offre agli operatori del trasporto merci vantaggi completamente nuovi grazie alla presenza di batterie di accumulo a bordo».

Come si ricorderà il nome di Stadler Rail è al centro del dibattito attualmente in Svizzera in relazione alla mega-commessa da 2 miliardi di franchi per treni a due piani assegnata dalle FFS alla tedesca Siemens, invece che al fabbricante elvetico.

