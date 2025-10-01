  1. Clienti privati
Nuova importante commessa Stadler Rail fornirà 36 treni per la rete S-Bahn della Ruhr

SDA

1.10.2025 - 17:01

Gli stabilimenti di Stadler Rail possono contare su un nuovo ordinativo.
Gli stabilimenti di Stadler Rail possono contare su un nuovo ordinativo.
Keystone

Nuova importante commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà 36 convogli di tipo Flirt XL che andranno a potenziare la rete del Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), associazione di trasporto pubblico del Land del Nord Reno-Vestfalia.

Keystone-SDA

01.10.2025, 17:01

01.10.2025, 17:16

I nuovi treni a tre sezioni si contraddistinguono per l'elevato livello di comfort, accessibilità e capienza, indica oggi l'impresa. Con una lunghezza di circa 70 metri e 180 posti a sedere offrono molto più spazio rispetto ai mezzi finora utilizzati.

«Siamo orgogliosi di contribuire con i nostri veicoli FLIRT XL alla modernizzazione e all'aumento dell'attrattiva del trasporto locale della VRR», afferma Jure Mikolčić, CEO della divisione tedesca di Stadler, citato in un comunicato. «I veicoli combinano una tecnologia innovativa con un design ben congegnato e soddisfano i più elevati requisiti in termini di comfort ed efficienza», aggiunge il dirigente.

Le novità odierne non hanno suscitato entusiasmo in borsa: l'azione Stadler Rail nel pomeriggio guadagnava circa lo 0,2% a fronte di un mercato generalmente orientato a un rialzo che sfiorava il 2%. Dall'inizio dei gennaio il titolo ha perso il 3% e ampiamente negativa rimane anche la performance sull'arco di uno (-26%) e di cinque (-48%) anni.

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società ha oggi sede a Bussnang (TG) e fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane.

Conta oltre 15'000 dipendenti, di cui 5600 in Svizzera. L'anno scorso ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi di franchi e un utile netto di 55 milioni. L'impresa è sbarcata in borsa nel 2019.

