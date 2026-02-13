Il sistema tranviario conterà 15 stazioni lungo un tracciato di quasi 10 miglia (16 chilometri), con treni che circoleranno ogni 5-10 minuti per gran parte della giornata, informa la società in un comunicato odierno. Il progetto è espandibile, in modo da sostenere la crescita futura.

I convogli si baseranno sul modello Citylink e saranno ciascuno in grado di trasportare circa 240 passeggeri, con ampie zone polifunzionali per ospitare biciclette, valigie e passeggini, come pure spazi dedicati all'accessibilità per i disabili. Saranno costruiti nello stabilimento Stadler Rail di Salt Lake City.

Il valore complessivo del contratto non è stato reso noto. Alla borsa di Zurigo l'azione Stadler è oggi stabile, in un mercato generalmente orientato al ribasso. Dall'inizio di gennaio il titolo ha guadagnato l'8% e positiva è anche la performance sull'arco di dodici mesi (+18%), mentre rimane negativo l'andamento su cinque anni (-41%).