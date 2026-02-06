  1. Clienti privati
Industria ferroviaria Mega-commessa per Stadler Rail, con Siemens costruirà 226 treni per Copenaghen

SDA

6.2.2026 - 14:00

Non manca il lavoro per il costruttore elvetico.

Keystone

Mega-commessa per Stadler Rail: un consorzio composto dal costruttore ferroviario turgoviese e da Siemens Mobility si è aggiudicato un ordine dalla compagnia statale danese DSB per la fornitura di 226 nuovi treni che circoleranno sulla rete celere di Copenaghen.

Keystone-SDA

06.02.2026, 14:00

06.02.2026, 14:16

Il valore si aggira intorno ai 3 miliardi di euro (2,8 miliardi di franchi), con un'opzione per ulteriori 100 convogli.

L'accordo, annunciato oggi con un comunicato congiunto delle tre parti coinvolte, prevede una stretta divisione dei compiti: Siemens, in qualità di capofila del consorzio, fornirà tutti i sistemi elettrici, la propulsione, i freni, la tecnologia di controllo e i sistemi di informazione ai passeggeri, oltre a occuparsi della manutenzione per i prossimi 30 anni.

Stadler Rail contribuirà per contro con la costruzione del telaio, l'allestimento interno, i sedili e l'aria condizionata, nonché con l'assemblaggio finale.

I primi treni, lunghi 56 metri e con una capacità di circa 450 passeggeri, entreranno in servizio a partire dal 2032, con consegne progressive fino al 2040. Secondo Michael Peter, CEO di Siemens Mobility, l'obiettivo è incrementare il numero di corse del 35%.

Da parte sua Flemming Jensen, presidente della direzione di DSB, ha definito l'investimento «il più importante nella storia della rete celere» della regione della capitale danese.

«La commessa riveste grande importanza strategica e ci aiuterà a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nell'Europa settentrionale», chiosa Ansgar Brockmeyer, vice CEO di Stadler Rail, le cui dichiarazioni – come quelle degli altri due dirigenti – vengono riportate nella nota per la stampa.

Contattato dall'agenzia Awp un portavoce di Stadler Rail non ha voluto rivelare quale quota dei 3 miliardi di euro spetterà al gruppo elvetico. «È stato concordato con Siemens di mantenere il riserbo al riguardo», ha spiegato.

Ecco il calcolo di UBS. Il pericolo di bolla immobiliare è in netto aumento in Svizzera

Criptovalute. Bitcoin: con il crollo c'è il rischio della «spirale della morte»

Commercio al dettaglio. Giocattoli, vendite superiori alle aspettative nel 2025

