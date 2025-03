Risultati in calo nel 2024 per il costruttore ferroviario Stadler Rail (foto d'archivio) Keystone

Il maltempo ha avuto un forte impatto sui risultati del 2024 di Stadler Rail: le gravi inondazioni nel Vallese, in Spagna e in Austria, hanno ostacolato la produzione degli stabilimenti del costruttore ferroviario turgoviese e dei suoi principali fornitori.

Le vendite sono scese del 10% su base annua a 3,3 miliardi di franchi, ha comunicato oggi l'azienda. L'utile operativo (EBIT) si è quasi dimezzato, scendendo a 100,5 milioni di franchi, mentre il margine di profitto è passato in 12 mesi dal 5,1% al 3,1%. L'utile netto si è attestato a 55 milioni di franchi, in calo del 60% rispetto al 2023.

In assemblea generale il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti un dividendo di 20 centesimi per azione, rispetto ai 90 centesimi dell'esercizio 2023.

La performance si colloca nel livello inferiore delle attese degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria Awp o addirittura al di sotto di essa nel caso dell'utile netto.

«Le pesanti conseguenze delle catastrofi naturali non consentono al momento a Stadler di fornire una previsione dettagliata per l'esercizio in corso 2025», si legge nella nota. Se le catene di approvvigionamento rimarranno stabili e le misure adottate avranno effetto, Stadler prevede un aumento del fatturato e un miglioramento del margine EBIT tra il 4 e il 5% nell'esercizio in corso.

Grazie alla buona situazione degli ordini e all'aumento della produzione, il gruppo prevede una forte crescita del fatturato, che supererà i 5 miliardi di franchi entro il 2026. A medio-lungo termine, Stadler prevede un aumento del margine EBIT tra il 6 e l'8%.