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Il bilancio Utili in forte crescita nel 2025 per Stadler Rail

SDA

18.3.2026 - 20:00

Stadler Rail ha compiuto passi avanti nel 2025.
Stadler Rail ha compiuto passi avanti nel 2025.
Keystone

Profitti in forte crescita per Stadler Rail: nel 2025 il costruttore ferroviario turgoviese ha realizzato un utile netto di 101 milioni di franchi, l'84% in più dell'anno precedente, mentre il risultato operativo Ebit è salito del 59% a 161 milioni.

Keystone-SDA

18.03.2026, 20:00

18.03.2026, 20:13

Stando ai dati diffusi oggi dall'impresa, in progressione risulta essere anche il fatturato (+13% a 3,7 miliardi), mentre le nuove commesse hanno subito un calo (-4% a 6,1 miliardi). Va peraltro ricordato che il 2024 era stato fortemente influenzato dal maltempo: gravi inondazioni in Vallese, in Spagna e in Austria avevano interrotto la produzione negli stabilimenti e di importanti fornitori. Le calamità erano costate 350 milioni in termini di giro d'affari.

«I nostri sforzi a seguito delle catastrofi ambientali stanno dando i primi frutti», afferma il CEO Markus Bernsteiner, citato in un comunicato. «La combinazione di un portafoglio ordini molto solido, catene di approvvigionamento più stabili e il programma di miglioramento dell'efficienza attuato con coerenza sta producendo effetti. Prevediamo per il 2026 un fatturato e un Ebit nettamente superiori», aggiunge il 60enne.

Del buon andamento degli affari potranno beneficiare anche gli azionisti: l'azienda intende aumentare il dividendo a 0,50 franchi per azione, dopo che l'elargizione era stata ridotta a 20 centesimi l'anno scorso.

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società ha oggi sede a Bussnang (TG) e fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane, veicoli che circolano anche sulle linee ferroviarie svizzere e ticinesi. Conta 17'100 dipendenti, di cui 6000 in Svizzera.

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