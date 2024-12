Stadler Rail mette a segno un'altra importanze commessa. Keystone

Stadler Rail sbarca in Lituania: il costruttore ferroviario turgoviese ha ricevuto un ordine per la fornitura di 17 locomotive elettriche da parte della locale società di trasporto merci LTG Cargo.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Il contratto prevede un'opzione per altri 17 veicoli, parti di ricambio e un periodo di manutenzione di tre anni.

È la prima volta che Stadler Rail vede locomotori nel paese baltico, spiega l'impresa in un comunicato odierno. L'ordine rappresenta una pietra miliare significativa anche perché segna l'ingresso del tipo di locomotiva della famiglia Eurodual in un nuovo mercato caratterizzato da condizioni climatiche estreme: costruiti negli stabilimenti di Valencia, i mezzi ferroviari sono infatti progettati per temperature fino a -40oC.