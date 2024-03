Il treno FLIRT H2 era entrato nel Guinness per la prima volta nel 2021. IMAGO

Lo ha annunciato stamane in una nota Stadler, precisando che il treno a idrogeno di Stadler dispone di 108 posti a sedere e di ulteriori posti in piedi. La velocità massima è di 130 chilometri all'ora.

Questo risultato sottolinea la forza innovativa e la leadership tecnologica di Stadler nel campo del trasporto ferroviario sostenibile.

L'innovazione è la chiave del successo

L'innovazione è sempre stata uno dei fattori fondamentali che contribuiscono al successo dell'azienda di Bussnang (TG) e l'ingresso nel database del Guinness World Records segna un altro entusiasmante momento saliente che dimostra le capacità del Flirt H2 e la sua tecnologia pionieristica, ha sottolineato l'azienda.

Stadler ha avuto l'onore di presentare per la prima volta al pubblico il Flirt H2 all'InnoTrans 2022 a Berlino. È stato sviluppato un numero significativo di soluzioni dettagliate per integrare celle a combustibile e sistemi di stoccaggio dell'idrogeno nella moderna linea di prodotti dei treni pendolari Flirt.

Da allora queste soluzioni sono state testate approfonditamente, prima in Svizzera e più recentemente su un circuito di prova dedicato in Colorado, negli Stati Uniti.

È già il secondo Guinness

Quello stabilito il 20 marzo scorso è già il secondo ingresso nel Guinness dei primati per l'azienda turgoviese.

Nel dicembre 2021, un treno Flirt a batteria in Germania ha stabilito il record mondiale per il più lungo viaggio con un treno in modalità batteria, con 224 chilometri.

SDA