Il settore delle macchine figura fra i comparti di punta dell'industria elvetica (nella foto: gli stabilimenti Tornos a Moutier, nel canton Berna).

Fusione in vista nel settore della fabbricazione di macchine utensili: l'impresa sangallese Starrag e la società bernese Tornos (fra non molto giurassiana: ha sede a Moutier) hanno deciso di valutare un matrimonio aziendale.

Entrambi i gruppi sono attivi a livello mondiale, sono ottimamente posizionati nei loro mercati di riferimento e dispongono di un portafoglio ben allineato alle esigenze dei clienti, indicano le due entità in comunicati odierni distinti ma pressoché identici. Secondo i rispettivi consigli di amministrazione le attività di Starrag e Tornos si completano a vicenda in modo eccellente: l'unione rafforzerebbe la posizione di entrambi i partner e offrirebbe un grande potenziale di sviluppo in tutti i settori.

In caso di fusione, i marchi Starrag e Tornos verrebbero mantenuti e non è prevista alcuna riduzione dei posti di lavoro, precisano le società. Le discussioni fra le parti sono comunque ancora in una fase iniziale: le imprese informeranno a tempo debito sui risultati della valutazione del progetto di unione e sulle prossime tappe.

Starrag ha un organico di 1300 impieghi e nel 2022 ha realizzato un fatturato di 318 milioni di franchi e un utile di 11 milioni. Da parte sua Tornos ha messo a referto ricavi per 181 milioni e un profitto netto di 14 milioni, con circa 700 posti a tempo pieno. Entrambe le società sono quotate in borsa.

Starrag è un'azienda nata nel 1887 a Rorschach (SG) per produrre macchine tessili. Nel corso dei decenni il suo campo di attività si è ampliato: oggi costruisce macchine tecnologicamente molto avanzate per la fresatura, la tornitura e la foratura di metalli, materiali compositi e ceramica. I suoi clienti includono imprese attive nei campi dell'industria aerospaziale, dell'energia, dei trasporti e di altri segmenti che vanno dai beni di lusso alle tecnologie mediche.

Non molto diversa è la storia di Tornos: le sue origini risalgono al 1880, quando vennero fabbricati i primi torni destinati alla produzione di componenti per orologi. Oggi l'impresa rifornisce i comparti dell'automobile, delle tecnologie mediche e dentarie, della micromeccanica e dell'elettronica.

