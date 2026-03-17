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Guerra ed economia Stiglitz: «Dhock petrolio, uno dei peggiori eventi per la democrazia»

SDA

17.3.2026 - 13:07

Joseph Stiglitz lo scorso settembre a Cernobbio. (foto d'archivio)
Joseph Stiglitz lo scorso settembre a Cernobbio. (foto d'archivio)
Keystone

«Saranno i cittadini comuni a sostenere la maggior parte dei costi», tra «aumento dei prezzi del petrolio» e dei beni importati. «Gli Usa avevano già una crisi del costo della vita, e ora è ancora più grave».

Keystone-SDA

17.03.2026, 13:07

17.03.2026, 13:24

«Questo è uno degli eventi peggiori che si possano immaginare per la democrazia», ha detto il Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz in un'intervista all'ANSA prima della partecipazione a Bruxelles al Simposio Fiscale Ue 2026.

«Non solo Trump ha ridotto le sanzioni contro la Russia, ma il prezzo del petrolio russo è schizzato alle stelle»: «purtroppo la Russia è un grande vincitore».

Stiglitz, che oggi ha 83 anni, ha vinto nel 2001 il Nobel per l'economia per i suoi contributi a studi che hanno dimostrato come l'informazione imperfetta porti a fallimenti di mercato, giustificando l'intervento governativo.

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