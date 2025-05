Il numero uno di Stellantis Carlos Tavares ha incassato 35 milioni di euro nel 2024. Keystone

A livello globale negli ultimi cinque anni la retribuzione mediana degli presidenti delle direzioni delle imprese è cresciuta del 50% in termini reali, passando da 2,9 milioni di dollari nel 2019 a 4,3 milioni nel 2024.

Un aumento che supera di 56 volte la modesta crescita del salario medio reale (+0,9%), registrata nello stesso periodo nei paesi per cui sono pubblicamente disponibili le informazioni sui compensi degli ad. È quanto riporta un'analisi dell'organizzazione non governativa Oxfam diffusa in occasione del primo maggio.

Nel dettaglio, tra i paesi in cui il campione di imprese analizzate è sufficientemente ampio, emerge che: Irlanda e Germania vantano alcuni tra i Ceo più pagati, con una retribuzione annua mediana rispettivamente di 6,7 milioni e 4,7 milioni di dollari nel 2024; in Sudafrica il compenso annuo mediano dei numeri uno era di 1,6 milioni di dollari nel 2024, mentre in India ha raggiunto i 2 milioni di dollari.

«Anno dopo anno assistiamo allo stesso spettacolo a dir poco grottesco: i compensi dei Ceo crescono vertiginosamente, mentre i salari dei lavoratori in molti paesi restano fermi o salgono di pochi decimali», spiega Mikhail Maslennikov, esperto di Oxfam Italia.

I divari a livello d'impresa

L'analisi di Oxfam si è concentrata inoltre sui divari salariali di genere a livello d'impresa. Esaminando 11'366 imprese di 82 nazioni, che pubblicano informazioni sul tema, si evince che il divario retributivo di genere a livello di impresa si è in media ridotto tra il 2022 e il 2023, passando dal 27% al 22%.

Ma tra le 45'501 imprese di 168 paesi con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di dollari e che riportano il genere del proprio Ceo meno del 7% aveva una donna nella posizione apicale dell'organigramma aziendale.