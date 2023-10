Sulzer è una realtà importante dell'industria elvetica. Keystone

Passaggio di proprietà per Sulzer Turbo Services Rus, filiale russa del gruppo industriale zurighese Sulzer.

Il nome del nuovo proprietario, la società di investimento Gardiner Resources, è stato ufficialmente inserito nel registro di commercio della Federazione Russa.

«Il contratto è stato firmato nel febbraio 2023 ed è stato applicato alla fine di settembre», ha indicato oggi all'agenzia Awp una portavoce del conglomerato di Winterthur (ZH), confermando una notizia diffusa dell'agenzia di stampa russa Interfax.

Visto che Sulzer ha già cancellato tutte le sue attività in Russia nel 2022 non sono da attendersi conseguenze contabili per il 2023 o per gli anni successivi, ha aggiunto l'addetta stampa. Il 3% dei ricavi generato nel 2021 nel paese di Vladimir Putin è stato nel frattempo compensato da altri mercati, viene precisato.

Sulzer aveva annunciato il suo ritiro dalla Russia nel maggio 2022, tre mesi dopo l'inizio dell'offensiva militare del Cremlino in Ucraina. Nel luglio dello stesso anno l'azienda aveva registrato oneri per 141 milioni di franchi legati alla chiusura di due stabilimenti in Polonia e alla cessazione delle attività commerciali in Russia.

Sulzer è un marchio storico dell'economia elvetica. L'azienda fondata nel 1834 a Winterthur (ZH) da Johann Jacob Sulzer si è distinta in passato per lo spirito innovativo non solo in campo industriale: nel 1870 la società creò infatti la prima scuola professionale aziendale della Svizzera e nel 1890 la prima commissione dei lavoratori del paese. Oggi Sulzer è una realtà con un organico (a fine giugno) di quasi 13'000 posti di lavoro a tempo pieno, con un fatturato che nel 2022 si è attestato a 3,2 miliardi di franchi.

