  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come mai Partenza ai piani alti della SUVA, se ne va il responsabile delle finanze

SDA

12.9.2025 - 14:01

Hubert Niggli ha contribuito a mantenere buona la situazione finanziaria della Suva.
Hubert Niggli ha contribuito a mantenere buona la situazione finanziaria della Suva.
Keystone

Partenza ai piani alti della Suva: l'attuale responsabile del dipartimento finanze e informatica Hubert Niggli lascerà l'azienda nell'estate 2026 per motivi di salute.

Keystone-SDA

12.09.2025, 14:01

12.09.2025, 14:05

Dottore in fisica, il dirigente è attivo da 23 anni per l'istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni e dal 2019 è membro della direzione, si legge in un comunicato odierno. Nella sua funzione è stato responsabile della gestione patrimoniale e «ha contribuito in misura determinante alla performance lusinghiera degli investimenti di capitale operati dalla Suva». Questo ha permesso all'azienda autonoma di diritto pubblico di ridurre a più riprese i premi dei suoi assicurati e di vantare una situazione finanziaria che viene definita ottima.

«Impegnarmi per la Suva mi procura un grande piacere: un'affezione agli occhi mi costringe però a ridefinire le priorità, ecco perché la prossima estate affiderò le mansioni che svolgo a nuove mani», afferma il manager 57enne sposato e padre di due figli in dichiarazioni riportate nella nota. «Nella sua pluriennale attività, Hubert Niggli ha modernizzato l'assetto finanziario e l'informatica della Suva con accortezza ed efficacia», gli fa eco il presidente della direzione Felix Weber, a sua volta citato nel documento per la stampa. Nelle prossime settimane sarà avviato il processo di successione.

I più letti

Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Grande tristezza allo zoo di Zurigo, morto il cucciolo di elefante Zali
A Chicago la gente ha paura: «Quello che Trump sta facendo è spaventoso»
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca

Altre notizie

Turismo cafoneTuffo nel Canal Grande: coppia multata e allontanata da Venezia

Moda. Armani: quotazione in Borsa o cessione della maison tra 3-5 anni

ModaArmani: quotazione in Borsa o cessione della maison tra 3-5 anni

Finanze pubbliche. Attesa in Francia per il rating di Fitch con rischio downgrade

Finanze pubblicheAttesa in Francia per il rating di Fitch con rischio downgrade