La Suva ridurrà i premi lordi l'anno prossimo dello 0,8% nell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dello 0,7% in quella degli infortuni non professionali. I contributi rimarranno così a livelli storicamente bassi, ha indicato oggi l'azienda.

Assicurazione infortuni La Suva ridurrà i premi nel 2027, grazie al 2025 che si è chiuso bene. Ecco le cifre

Gli assicurati riceveranno inoltre nuovamente un rimborso pari al 20% dei premi netti grazie alle eccedenze provenienti dai redditi di capitale.

Concretamente si tratta di uno sgravio di circa 709 milioni di franchi, importo che fornisce un importante contributo al rafforzamento della piazza produttiva elvetica nell'attuale difficile situazione geopolitica, argomentano i vertici dell'organizzazione.

L'esercizio 2025 si è chiuso con un risultato positivo di 308 milioni di franchi, 7 milioni in meno rispetto all'anno precedente, grazie fra l'altro all'andamento favorevole degli investimenti, che hanno avuto un rendimento del 4,3%.

Il quoziente di solvibilità, indicatore importante per la stabilità finanziaria, si situa al limite massimo del 190% fissato dal consiglio di amministrazione della Suva, ben al di sopra quindi del 100% previsto dalla legge.

«La Suva non persegue scopi di lucro, e di questo beneficiano i nostri assicurati», sottolinea Hubert Niggli, capo-dipartimento finanze e informatica, citato in un comunicato.

«La riduzione degli infortuni e le eccedenze maturate negli anni borsistici favorevoli si traducono in premi più bassi: dal 2011 al 2026 i premi sono scesi dell'1,2% della massa salariale, attestandosi all’1,8%».

Nel 2025 gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno registrato un calo dello 0,9%, attestandosi a circa 166'000 casi; i sinistri non professionali sono per contro aumentati del 2,8% a quota 296'000 casi.

«Dagli infortuni che si sono verificati e dai rischi individuati si possono trarre precisi insegnamenti: queste conoscenze confluiscono direttamente nella nostra attività di prevenzione», afferma il presidente della direzione Felix Weber, a sua volta citato nel documento per la stampa.

Nata nel 1918, la Suva è un'azienda autonoma di diritto pubblico e assicura 140'000 imprese con oltre 2,2 milioni di lavoratori contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro e nel tempo libero, nonché delle malattie professionali.

L'impresa occupa 4800 dipendenti nella sede principale di Lucerna, nelle 18 agenzie presenti sul territorio elvetico e nelle due cliniche di riabilitazione a Bellikon (AG) e Sion.