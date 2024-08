L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), qui nella foto la sua direttrice Anne Levy, sarà incaricato della conduzione dei lavori Keystone

In Svizzera, le carenze di farmaci sono sempre più frequenti. Il Consiglio federale ha annunciato oggi l'adozione di nuove misure per affrontare il problema.

SDA

Le delocalizzazioni in Asia e la concentrazione dei fornitori rendono vulnerabili le catene di approvvigionamento. Il Governo ha già adottato misure a breve termine nella primavera del 2023. Un secondo pacchetto è ora destinato a rafforzare l'approvvigionamento.

Si tratta, in particolare, dell'estensione delle riserve obbligatorie ad altri medicamenti vitali. In caso di carenza, i farmaci non autorizzati in Svizzera dovrebbero poter essere importati temporaneamente per consistenti gruppi di pazienti.

Il Consiglio federale intende pure sostenere la produzione di medicinali in Svizzera. Inoltre, la Confederazione potrà produrre essa stessa medicamenti attraverso la farmacia dell'esercito.

La conduzione dei lavori è stata affidata all'Ufficio federale della sanità pubblica.

mp, ats