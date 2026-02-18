  1. Clienti privati
In Svizzera Nei test dell'USAV rivelata la tossina cereulide in due campioni di latte per bimbi. Ecco di che marca

SDA

18.2.2026 - 17:18

Cereulide in due campioni già fuori commercio
Cereulide in due campioni già fuori commercio
Keystone

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha reso noto oggi di aver rilevato la presenza della tossina cereulide, prodotta da alcuni batteri, in due dei 33 campioni di latte infantile testati.

Keystone-SDA

18.02.2026, 17:18

18.02.2026, 17:42

Alle aziende interessate vengono chiesti chiarimenti.

I due campioni positivi alla tossina, che può provocare vomito e diarrea, provenivano da scorte ritirate presso famiglie con bambini malati, ha comunicato l'USAV.

Si tratta di alimenti per neonati delle marche Aptamil Pronatura 1 e Aptamil Pronatura Junior 12+, prodotti dalla francese Danone, e ritirati il 5 febbraio.

In un terzo campione non è stato possibile rilevare la presenza di cereulide.

Svizzera. L'USAV annuncia un'inchiesta sul latte contaminato

SvizzeraL'USAV annuncia un'inchiesta sul latte contaminato

Diverse aziende coinvolte

Va ricordato che dal 5 gennaio i produttori di preparazioni per lattanti dei marchi BEBA, Alfamino, Aptamil, Babybio e Bimbosan hanno richiamato diversi prodotti a causa della contaminazione.

Allora erano stati registrati 20 possibili casi di neonati malati.

Alla luce di ciò, nell'ambito di un monitoraggio, le autorità cantonali di esecuzione hanno analizzato campioni di diversi altri prodotti alimentari per l'infanzia non ritirati dal mercato per verificare l'eventuale presenza della tossina.

Stando ai primi risultati, scrive l'USAV, in nessuno è stata rilevata la presenza di cereulide.

Tossina cereulide. Un terzo bambino muore in Francia per possibili legami col latte in polvere

Tossina cereulideUn terzo bambino muore in Francia per possibili legami col latte in polvere

Le aziende sono obbligate a spiegarsi

Le aziende alimentari interessate, oltre a Danone, Nestlé e Hochdorf Swiss Nutrition, sono tenute a chiarire le cause precise della contaminazione, sottolinea l'USAV.

Dopo il primo richiamo, quest'ultimo afferma di aver immediatamente richiesto alle società, tramite gli organi esecutivi cantonali competenti, la relativa documentazione.

In particolare, l’USAV intende verificare se queste ultime abbiano rispettato i requisiti legali in materia di protezione preventiva della salute e se abbiano reagito con la necessaria tempestività.

Inoltre, chiede alle aziende di esaminare criticamente i propri processi di assicurazione della qualità e di verifica e di monitorare meglio i propri fornitori, al fine di individuare più efficacemente eventuali criticità in futuro e di adottare misure in tempi più rapidi.

Le autorità cantonali di esecuzione sorveglieranno l'attuazione di tali misure di miglioramento.

Cresce la polemica. Ritirato il latte in polvere, la Fondazione dei consumatori denuncia la «gestione inaccettabile» di Danone

Cresce la polemicaRitirato il latte in polvere, la Fondazione dei consumatori denuncia la «gestione inaccettabile» di Danone

