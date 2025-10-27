  1. Clienti privati
Economia e istruzione La Svizzera è il Paese più competitivo al mondo. Ecco perché

SDA

27.10.2025 - 09:26

Secondo uno studio la Svizzera è il Paese più competitivo a livello mondiale. (Immagine d'archivio: una veduta di Ginevra).
Secondo uno studio la Svizzera è il Paese più competitivo a livello mondiale. (Immagine d'archivio: una veduta di Ginevra).
Keystone

Secondo uno studio la Svizzera è il Paese più competitivo al mondo. Il primo posto fra 58 nazioni è ottenuto grazie alle ottime valutazioni nei settori economia e istruzione.

Keystone-SDA

27.10.2025, 09:26

27.10.2025, 09:49

Il «Competitiveness Report 2025» del think tank «Eight Competitiveness Lab» ha valutato i vari Paesi nei rami economia, istruzione, società e sostenibilità, si legge in un comunicato odierno dell'azienda di consulenza EightAdvisory.

Grazie al primo posto nei settori economia e istruzione, oltre ai buoni piazzamenti per sostenibilità (quarto posto) e società (ottavo posto) la Svizzera non è prima solo per la competitività in Europa, ma anche a livello mondiale.

Fattori culturali radicati, come il pragmatismo e la regolamentazione snella, rendono la Confederazione più resistente alle crisi rispetti ai suoi vicini, si legge nella motivazione. Oltre a questo vengono lodati l'attenzione data alle tecnologie del futuro, gli intensi scambi internazionali e anche la cura dei valori elvetici tradizionali.

Inoltre, la Svizzera ottiene il primo posto grazie «alla sua solida base economica, alle infrastrutture robuste, alla forte capacità innovativa e alle condizioni fiscali», conclude il comunicato.

