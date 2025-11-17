  1. Clienti privati
Turismo Pernottamenti in crescita anche in ottobre in Svizzera

SDA

17.11.2025 - 15:46

Un albergo di Ginevra
Un albergo di Ginevra
Keystone

Anche in ottobre si conferma la tendenza al rialzo dei pernottamenti in Svizzera. Stando a una prima stima dell'Ufficio federale di statistica (UST) pubblicata oggi la crescita, su base annua, ha raggiunto il 4,0%.

Keystone-SDA

17.11.2025, 15:46

17.11.2025, 15:48

L'incremento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso è da ricondurre sia agli ospiti svizzeri (+5,7%) che stranieri (+2,2%).

Nel periodo da gennaio a fine settembre il settore aveva già registrato 34,4 milioni di pernottamenti (+1,9%). Con i dati di ottobre ora pubblicati, il settore alberghiero è chiaramente sulla buona strada per superare il record di 42,8 milioni registrato l'anno scorso.

I valori definitivi per il periodo da gennaio a ottobre saranno pubblicati l'8 dicembre.

