Una stazione di ricarica pubblica in un posteggio a Neuchâtel. Keystone

Le vendite di auto elettriche hanno registrato un boom in Svizzera alla fine dell'anno. Mai prima d'ora sono state vendute così tante vetture elettriche rispetto al mercato complessivo come nel dicembre 2023, ha annunciato oggi Swiss Emobility.

Solo nel mese di dicembre sono state registrate 7.185 nuove immatricolazioni di questo genere di veicoli, portando a 163'511 il numero di vetture elettriche in circolazione sulle strade svizzere. Dieci anni fa la cifra era di 2700.

Circa un veicolo nuovo su tre è ora dotato di una spina, precisa Swiss Emobility. Per il terzo anno consecutivo, la Tesla Model Y è stata l'auto elettrica più venduta in Svizzera.

La quota di mercato delle auto elettriche a batteria è passata dal 17,3% al 20,9% lo scorso anno. Al contrario, la quota di mercato dei motori a combustione fossile è scesa dal 37,8% al 33,3% per la benzina e dall'11,7% al 9,3% per il diesel.

Nel 2023 aggiunte circa 4.000 stazioni di ricarica pubbliche

In Svizzera sono state aggiunte circa 4.000 stazioni di ricarica pubbliche nel 2023. Ciò significa che sono disponibili 16.865 infrastrutture per le auto elettriche accessibili al pubblico. Secondo gli esperti, la Svizzera dispone quindi di una delle reti di ricarica più fitte al mondo.

Tuttavia, l'associazione di categoria Swiss Emobility teme che il paese possa perdere terreno nei confronti della mobilità elettrica. Molti paesi europei stanno crescendo molto più velocemente, soprattutto in Scandinavia e nei paesi del Benelux. La Svizzera rischia di uscire dalla top 10. Con l'introduzione della tassa di importazione per le auto elettriche, il primo gennaio la Confederazione ha abolito l'unica agevolazione per l'ingresso nel mercato.

ot, ats