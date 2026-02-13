  1. Clienti privati
Congiuntura Svizzeri consumano leggermente di più, secondo PostFinance

SDA

13.2.2026 - 15:48

PostFinance basa il suo indice mensile su dati anonimizzati di milioni di clienti. (Foto simbolica)
Keystone

Nel primo mese dell'anno gli Svizzeri hanno speso leggermente di più (+0,5%) rispetto a gennaio del 2025, secondo l'indicatore dei consumi pubblicato oggi da PostFinance.

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:48

13.02.2026, 15:54

Dopo l'evidente crescita riscontrata nei mesi estivi e autunnali, la propensione al consumo ha subito una battuta d'arresto. Tuttavia – denota PostFinance – tenuto conto dei vari contraccolpi nell'industria dell'export e sul mercato lavorativo, l'avvio dell'anno lascia trasparire una certa fiducia della popolazione svizzera a fronte di una situazione congiunturale poco favorevole.

Gli acquisti per il fabbisogno quotidiano, come pure quelli della categoria «Beauty & Wellness» sono rimasti pressoché invariati rispetto a dicembre, risultando leggermente inferiori alla media annua del 2025.

In calo le spese per l'automobile, le calzature e gli abbigliamenti nonché per quanto concerne le prestazioni sanitarie, mentre aumentano gli acquisti per i generi alimentari.

A gennaio le economie domestiche elvetiche hanno speso meno anche per le attività ricreative e il tempo libero. In particolare – rileva PostFinance – sono calati sensibilmente i consumi nei ristoranti, così come le spese da dedicare agli hobby.

Le uscite per i viaggi si mantengono ad un livello elevato, secondo l'indicatore, seppure anche in questa categoria si costata un leggero arretramento.

PostFinance calcola l'indice mensile su dati anonimizzati di milioni di clienti. L'indicatore viene considerato un anticipatore dell'andamento dei consumi in Svizzera.

