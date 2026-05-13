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Fino al 4% in più Svizzeri costretti a pagare una tassa in più per gli acquisti in Germania, ecco di che si tratta

Sven Ziegler

13.5.2026

Lo shopping oltre confine può essere costoso per gli svizzeri (immagine illustrativa).
Lo shopping oltre confine può essere costoso per gli svizzeri (immagine illustrativa).
Keystone/Gian Ehrenzeller

Chi paga con una carta svizzera in Germania può improvvisamente ritrovarsi a pagare più del previsto. Questo è esattamente ciò che è successo a una turista a Berlino e che ora sta suscitando critiche. Il sistema che sta alla base è legale, ma solleva delle perplessità.

Sven Ziegler

13.05.2026, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Germania i pagamenti con carte svizzere possono comportare un sovrapprezzo fino a circa il 4%.
  • L'operatore dei pagamenti Flatpay consente tali commissioni per coprire i costi aggiuntivi per gli esercenti.
  • Le associazioni per i consumatori criticano la mancanza di trasparenza e le informazioni poco chiare prima dell'acquisto.
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Un conto al ristorante che improvvisamente si rivela più alto del previsto: è esattamente quello che ha sperimentato una turista svizzera a Berlino.

Come riporta la rivista dei consumatori di SRF «Espresso», la donna si è accorta del sovrapprezzo solo al momento della conferma del pagamento al terminale. L'importo indicato era superiore al prezzo della fattura.

Un dettaglio era evidente: la discrepanza si verificava sempre quando pagava presso i dispositivi gestiti dall'operatore di pagamenti Flatpay.

Sul display è apparso un messaggio che indicava l'addebito di un costo aggiuntivo per le «carte non UE».

Un sovrapprezzo legalmente consentito

Questa pratica è legalmente possibile. All'interno dell'UE, le commissioni aggiuntive per i pagamenti con carta provenienti dagli Stati membri sono vietate.

Ma per le carte provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, compresa la Svizzera, valgono regole diverse.

Come spiega il centro europeo dei consumatori in Germania, secondo la «SRF», gli esercenti possono applicare tali supplementi a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

Queste includono l'informazione ai clienti prima dell'acquisto e l'offerta di un'alternativa gratuita, come il pagamento in contanti. Inoltre la tassa non può essere superiore ai costi aggiuntivi effettivi per il rivenditore.

Criticata la mancanza di trasparenza

È proprio qui che arrivano le polemiche. La turista in questione ha criticato il fatto che il sovrapprezzo non era né chiaramente annunciato né chiaramente esposto.

Non c'erano cartelli visibili nel locale, né il personale era in grado di fornire informazioni.

Anche la presentazione al terminale di pagamento è stata problematica. Sebbene si faccia riferimento alla commissione, l'importo specifico non è indicato separatamente. Questo viene invece aggiunto direttamente al prezzo di acquisto.

A questo si aggiunge l'importo della commissione: secondo il servizio clienti di Flatpay, si tratta di circa il 3,75%. Per la cliente elvetica si tratta di una cifra sproporzionata, soprattutto perché il sovrapprezzo è lo stesso indipendentemente dal valore dell'acquisto.

Attenzione all'importo se pagate con carta

Secondo la «SRF», al momento non è chiaro se anche altri fornitori offrano funzioni simili. Finora sono stati riportati esempi soprattutto dalla Germania.

Per gli svizzeri questo significa che chi paga con la carta all'estero dovrebbe controllare con attenzione l'importo visualizzato, altrimenti alla cassa potrebbe risultare più caro del previsto.

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