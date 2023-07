La pandemia ha spinto la popolazione a spendere meno. Keystone

La Svizzera ha il tasso di risparmio più alto d'Europa: nel 2021 era pari al 21,9%, a fronte di una media Ue del 10,3%.

Stando a un'analisi della piattaforma di confronti finanziari HelloSafe è stato nel 2020 (primo anno della pandemia) che il risparmio netto delle famiglie elvetiche è veramente decollato, registrando un aumento del 30% rispetto al 2019.

I tassi indicati sono espressi in percentuale del prodotto interno lordo (Pil) e si basano sulle statistiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), spiegano gli esperti di HelloSafe in un comunicato odierno. Rappresentano quindi il risparmio totale delle famiglie rispetto al Pil di ciascun paese.

Al secondo posto in Europa si trova l'Irlanda (20,2%), seguono Paesi Bassi (17,5%) e Repubblica ceca (+14,8%). La Francia è al 12,8%, la Germania all'11,4% e l'Italia al 2,1%. La classifica è chiusa da due nazioni con valori negativi, la Grecia (-3,1%) e il Portogallo (-5,4%).

Durante la pandemia di Covid-19, sia gli svizzeri che gli europei sono stati in grado di risparmiare una quota maggiore del loro reddito sulla scia delle misure di restrizione anti-pandemia.

