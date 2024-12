Mance obbligatorie? Gli svizzeri non sono d'accordo. (Immagine d'archivio). Keystone

Le mance obbligatorie non fanno l'unanimità fra gli svizzeri. Oltre due terzi non vogliono includere tale voce nei costi della consumazione, secondo un sondaggio 20 Minuti/Tamedia. Quasi la metà è per una soppressione.

Non meno del 48% degli intervistati si sono detti a favore di un'abolizione delle mance compensata da un aumento dei salari di base degli impiegati della ristorazione, secondo lo studio pubblicato oggi.

I simpatizzanti di PLR e UDC sono in maggioranza contro la soppressione delle mance, mentre il «sì» prevalgono leggermente fra i seguaci di PVL e Centro. Nettamente a favore PS e Verdi.

La contrarietà alle mance obbligatorie mette invece d'accordo tutti. La maggioranza è contraria, poco importa il partito, l'età e il genere.

Il sondaggio online è stato condotto il 21 novembre fra 13'215 persone di tutte le regioni linguistiche svizzere.

