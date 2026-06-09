Il grado di soddisfazione è il più alto in Europa. Keystone

In Svizzera la soddisfazione dei dipendenti nei confronti delle figure dirigenziali è elevata, se confrontata con altri paesi europei. Il 60% apprezza la fiducia ricevuta dall'alto e quasi la metà si sente adeguatamente valorizzata.

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Al tempo stesso, una persona su cinque segnala una comunicazione insufficiente da parte delle persone responsabili, emerge da un'indagine rappresentativa commissionata dal colosso del commercio online Galaxus.

In una scala da 1 (molto insoddisfatto) a 5 (molto soddisfatto) i lavoratori elvetici danno un voto di 3,8, superiore a quello che viene osservato nelle altre nazioni prese in considerazione dall'indagine, cioè Germania (3,5), Francia (3,5), Austria (3,4) e Italia (3,3).

Ecco cosa infastidisce di più i subalterni

In base all'inchiesta condotta dall'istituto di ricerche di mercato YouGov intervistando 5227 persone, ciò che infastidisce maggiormente in Svizzera, Germania e Francia è la scarsa comunicazione dall'alto: circa il 20% ha indicato questa opzione.

In Italia, invece, uomini e donne si lamentano più spesso per l'umore altalenante dei dirigenti, mentre in Austria ciò che disturba maggiormente sono le decisioni poco chiare.

In Germania e Francia, inoltre, una quota superiore alla media si lamenta della scarsa valorizzazione da parte delle persone in posizione dirigenziale.

La fiducia è alla base di tutto

Il 60% dei collaboratori in Svizzera apprezza il fatto che la persona in posizione dirigenziale si fidi del sottoposto.

Anche in Germania (46%), Austria (46%) e Francia (39%) la fiducia da parte dei vertici è la caratteristica più citata, ma con quote inferiori.

L'Italia presenta da parte sua la percentuale più bassa di lavoratori che si dichiarano apprezzati (13%).

In Germania, Austria e Svizzera il 16% delle persone ha cambiato lavoro a causa del superiore diretto, una quota che scende all'11% in Francia e Italia.