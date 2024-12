Regalare un giocattolo è sempre ancora una pratica molto diffusa in Svizzera. Keystone

La situazione economica pesa sugli acquisti natalizi: stando a un sondaggio periodico gli svizzeri intendono spendere quest'anno 373 franchi in giocattoli, il 10% in meno del 2023 e valore molto inferiore al record di 500 franchi del 2022.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

«L'aumento del costo della vita, l'incremento della spesa sanitaria e l'incertezza economica stanno avendo quest'anno un impatto notevole sul comportamento dei consumatori», affermano in un comunicato odierno gli specialisti della società di analisi di mercato GfK sulla base di un rilevamento demoscopico realizzato fra il 5 e il 10 dicembre nella Svizzera tedesca e in Romandia.

Sempre più consumatori scelgono di acquistare i loro giocattoli online, una tendenza che continua a crescere leggermente; allo stesso tempo, l'interesse per gli acquisti tradizionali nei negozi sta diminuendo.

«Lo sviluppo positivo dello shopping natalizio online è destinato a continuare: è una tendenza che prosegue da anni», afferma Kurt Meister, esperto di Gfk, citato nella nota.

Nel complesso però il comportamento di acquisto in materia di giocattoli rimane fortemente ibrido: il 71% delle persone compra sia online che in negozio, il 19% solo in un punto vendita stanziale e il 10% esclusivamente sul web.

In molti hanno approfittato del Black Friday

Il 26% degli intervistati, una cifra rimasta pressoché invariata da cinque anni, due settimane prima di Natale non aveva ancora effettuato la maggior parte degli acquisti di giocattoli ed è quindi disposto a pagare il prezzo pieno.

In particolare i più giovani (fino a 29 anni) tendono a prendersela comoda (48%), mentre i gruppi fino a 49 anni (23%) e i più anziani (14%) fanno i loro acquisti prima.

Notevole viene considerata la crescente influenza delle giornate promozionali: il 21% ha approfittato delle offerte speciali del Black Friday per comprare giocattoli, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto a due anni or sono.

«A causa della situazione economica, le persone fanno acquisti più mirati – come già l'anno scorso – e prestano maggiore attenzione alle promozioni, come quelle della Black Week», conclude Meister.