La propensione alla spesa della popolazione svizzera sta crescendo: in giugno l'indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carte dei suoi 2,4 milioni di clienti è salito dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Un importante fattore trainante è risultato il comparto viaggi, che mostra un ulteriore aumento delle relative spese, riferisce la filiale finanziaria della Posta in un comunicato odierno.

Vi è stato un netto incremento nelle prenotazioni di vacanze, ma anche la domanda di auto a noleggio è progredita in modo significativo.

La spesa per attività e beni legati al tempo libero ha invece registrato un leggero calo; le uscite al ristorante sono comunque rimaste molto popolari. A perdere colpi sono state le spese quotidiane: il settore più colpito è stato il commercio al dettaglio con punti vendita fisici.

Nel comparto bellezza e benessere le uscite si sono mantenute più o meno sui livelli abituali, mentre è tornata a crescere la domanda di libri e materiale didattico.