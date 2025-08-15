  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Consumi Gli svizzeri tornano a spendere di più, specie in bellezza e benessere

SDA

15.8.2025 - 15:00

Si è speso di più in benessere.
Si è speso di più in benessere.
Keystone

Gli Svizzeri stanno tornando a spendere con più convinzione: in luglio l'indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carte dei suoi clienti è salito dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Keystone-SDA

15.08.2025, 15:00

15.08.2025, 15:18

La progressione è tornata a farsi sostenuta, dopo che in giugno aveva mostrato meno dinamismo (+0,4%).

La crescita è stata favorita in particolare dall'aumento della spesa nel settore bellezza e benessere, che ha raggiunto un livello che non si vedeva da quasi due anni, spiega PostFinance in un comunicato odierno. In rialzo è anche il comparto dei beni e delle attività per il tempo libero.

«Data la difficile situazione dei settori orientati all'esportazione, a causa degli elevati dazi doganali statunitensi, la ripresa dell'economia interna arriva proprio al momento giusto per lo sviluppo economico», commentano gli esperti dell'istituto controllato dalla Posta.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
Il gesto controverso di un atleta d'Israele ai Campionati europei di atletica: il web s'indigna

Altre notizie

Previsioni economiche. UBS conferma le stime sulla crescita del PIL svizzero

Previsioni economicheUBS conferma le stime sulla crescita del PIL svizzero

Vertenza commerciale. Economiesuisse: «100'000  impieghi saranno dirittamente toccati dai dazi USA»

Vertenza commercialeEconomiesuisse: «100'000  impieghi saranno dirittamente toccati dai dazi USA»

Guerra commerciale. Lindt & Sprüngli potrebbe produrre i suoi coniglietti negli USA

Guerra commercialeLindt & Sprüngli potrebbe produrre i suoi coniglietti negli USA