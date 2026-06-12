«I consumi aumentano in modo solido, malgrado le tensioni geopolitiche, l'incremento dei prezzi dell'energia e le prospettive economiche più deboli pesino visibilmente sulla fiducia dei consumatori», commentano gli esperti di PostFinance in un'analisi odierna. Da sottolineare è soprattutto la ripresa della spesa per il tempo libero e i viaggi, settori in cui di solito si risparmia nei periodi difficili.

La voglia di viaggiare resta infatti costante: in particolare sono aumentate le notti trascorse in albergo, mentre le spese per auto a noleggio sono leggermente diminuite. Per quanto riguarda il tempo libero, le uscite hanno registrato un'impennata raggiungendo addirittura un nuovo massimo storico. A trainare il settore sono state le visite ai ristoranti, l'acquisto di articoli sportivi e la partecipazione ad attività sportive.

Le spese quotidiane delle famiglie si sono stabilizzate su un livello leggermente più alto rispetto al passato. Sono aumentati gli acquisti di generi alimentari, mentre le uscite per l'automobile sono leggermente calate. Il comparto bellezza e benessere resta stabile, gli acquisti di vestiti sono in lieve crescita, mentre la spesa sanitaria ha registrato una modesta flessione.