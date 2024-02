Non sempre si va all'estero, ma spesso sì. Keystone

Gli svizzeri trascorrono le loro vacanze soprattutto in Svizzera e nei Paesi confinanti: è quanto emerge da un'analisi di Swiss Bankers, società che offre carte prepagate e trasferimenti di denaro, effettuata sulla base delle transazioni registrate relative ai viaggi.

In questo contesto il volume maggiore nel 2023 ha interessato la Confederazione (25,9%), seguita da Francia (7,3%), Germania (7,1%) e Italia (6,2%). Già più staccati sono Regno Unito (5,5%), Spagna (5,1%), Stati Uniti (4,7%), Irlanda (2,9%) e Paesi Bassi (2,8%). Chiude la top ten la Grecia (2,3%).

Interessante è però anche l'evoluzione rispetto all'anno prima: sotto questa ottica a farla da padrone è il Giappone (+115%), seguito da Indonesia (+84%), Filippine (+61%), Australia (+49%), Thailandia (+41%) e Cile (+28%).

Il 69% dei pagamenti con valute estere è stato effettuato in euro, il 17% in dollari, il 5% in sterline e il 9% con altre monete.

hm, ats